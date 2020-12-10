Tunceli'de kardan kapanan 83 köy yolu, ulaşıma açıldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 132 köy yolundan 83'ü, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerinin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde kapalı olan 49 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Tunceli ile Erzincan arasında kalan Cankurtaran bölgesi ve Tunceli-Elazığ yolu Mercimek bölgesinde Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince tuzlama çalışmaları yapılıyor.