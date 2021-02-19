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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

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Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
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TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı.

Tuncelide dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin değişik noktalarında denetim gerçekleştirildi. Dron destekli denetimlerde 21 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık ihlali ile emniyet kemeri takmamak, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 5 bin 376 TL ceza kesildi.

 

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