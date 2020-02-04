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Ferit DEMİR (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

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Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerine bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların oluşmaması amacıyla karayolları ekiplerince önlem alındı.

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