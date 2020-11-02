Tunceli’de 5 ve 9'uncu sınıflarda ders zili çaldı

Koronavirüs salgını sonrası ara verilen, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı planlamalarla ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de yüz yüze eğitim 3'üncü aşamaya geçildi. 5 ve 9'uncu sınıf öğrencileri aylar sonra ders başı yaptı. Öğrencilerinin okula başlarken kapıldıkları heyecan ve mutluluğu kendisinin de yaşadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, "5 ve 9'uncu sınıflar da bugünden itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil oldu. Öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bütün yöneticilerimiz, bugün okullarımızda görev alarak, okul yönetimlerinin ihtiyaç duydukları konularda kendilerine rehberlik etmek, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için sahadaydılar. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edebilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. İlimizde bugün 5'inci sınıflarda 659, 9'uncu sınıflarda ise 816 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı" dedi.