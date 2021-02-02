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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi

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Tunca Nehri için 'sarı alarm' verildi
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Devlet Su İşleri (DSİ), Edirne'den geçen Tunca Nehri için "sarı alarm" verdi.

Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzada ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle 3 günde 5 kat arttı.

DSİ'nin son ölçümünde saniyede 107 metreküp akışa ulaşan nehir için "sarı alarm" durumuna geçildi.

Nehir suları, yatağının daraldığı Sarayiçi Adası'nda Fatih Köprüsü civarında yer yer çevreye yayılmaya başladı.

DSİ sabah saatlerinde de Ergene Nehri için "sarı alarm" vermişti.

TUNCA 2 HAFTA ÖNCE TAŞKIN YAPMIŞTI

Havzasındaki etkili yağışların ardından 2 hafta önce debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış, nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Ergene Nehri için sarı alarm... 1 haftada 9 kat arttı
Ergene Nehri için 'sarı alarm'... 1 haftada 9 kat arttı
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