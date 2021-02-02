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Ergene Nehri için 'sarı alarm'... 1 haftada 9 kat arttı
Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçildi. 1 haftada yaklaşık debisi 9 kat artan nehirde yer yer taşkın meydana geldi.
Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) nehir için" sarı alarm" durumuna geçti.
Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Uzunköprü ilçesindeki yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
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