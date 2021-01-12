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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Tunca Nehri için 'sarı alarm'! Bir günde 6 kat arttı

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Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri için "sarı alarm" verildi. Tunca Nehri'nin debisi bir günde 6 kat artarak 80 metreküp/saniye seviyelerine yükseldi. Tunca Nehri, Sarayiçi mevkisinde yatağından çıkma seviyesine geldi.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de, etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı.

Tunca Nehri'nin debisi DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye yükselirken, "sarı alarm" uyarısı verildi.

Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde taşma seviyesine ulaştı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 353 metreküp/saniyeye yükseldi.

Bu arada Süloğlu Deresi de yoğun sağanak nedeniyle ilçe merkezinde yer yer yatağından taştı.

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