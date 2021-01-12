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Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Edirne'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu

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Edirne'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu
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EDİRNE'de gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düşen kentte, sağanak perşembe gününe kadar etkili olacak.

Edirnede sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İstasyon Caddesi üzerinde su baskını yaşanan evlerde, vatandaşlar mahsur kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanlar ise cadde ve sokaklardaki suyun çekilmesini bekledi. Suyla dolan ana arterlerde trafik tek şeritten sağlandı.

Edirne Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklardan suyu tahliye etmeye çalışırken, otogar girişi de suyla dolunca araçlar, alternatif yollara yönlendirildi. Kentte bazı tarım arazileri, sular altında kaldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı. 
Edirnede sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu

BALKANLARDAN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, yağışın perşembe gününe kadar etkili şekilde süreceğini, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden kar yağışı geleceğini bildirdi. 

Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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