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Tunç Soyer’den de ‘Bir Kira Bir Yuva’ bilançosu: 93 milyon lira henüz yatmadı

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#Tunç Soyer#Depremzede#Bir Kira Bir Yuva
Tunç Soyer’den de ‘Bir Kira Bir Yuva’ bilançosu: 93 milyon lira henüz yatmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Depremzedeler için düzenlenen ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasından da benzer haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, canlı yayında taahhüt edilen desteğin 330 milyon TL, yatırılan paranın ise 237 milyon TL olduğunu duyurdu.

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Şubat ayında 11 ili etkileyen depremlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir kampanya başlatmış, HalkTV’deki canlı yayın aracılığıyla yürütülen ‘Bir Kira Bir Yuva’ adlı kampanyaya 330 milyon lira bağış yapılacağı taahhüt edilmişti. Kira, çadır, konteyner ve para yardımı yapılan gecede taahhüt edilen bağışlara ilişkin son durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı. Soyer, toplanan 237 milyon 433 bin liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da ‘Bir Kira Bir Yuva’ için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi’ne aktarıldığını paylaştı. Ancak canlı yayında taahhüt edilen 330 milyon liranın 93 milyon lirasının bağışçılar tarafından henüz hesaplara yatırılmadığı öğrenildi.


 

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#Tunç Soyer#Depremzede#Bir Kira Bir Yuva

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