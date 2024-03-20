Tunç: Her yeri seçim heyecanı sardı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte Kozan Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeni dönemde Adana’da gerçek belediyecilik anlayışının başlayacağını ve Adana'nın güçleneceğini belirten Bakan Tunç açılışın ardından Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte Kozan esnafını ziyaret etti. Tek tek gezdiği esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Bakan Tunç ve Kocaispir, vatandaşlarla kucaklaştı.

"GÜÇLÜ ADANA'YI HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Kozan temaslarının ardından Ceyhan’a geçen Bakan Tunç ve Başkan Kocaispir, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığınca Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Adana'nın 31 Mart'ta çok önemli bir karar vereceğini belirterek, “Adana'mızda yeni bir dönem başlayacak. Adana'mızda artık kayıp yılları telafi edeceğimiz gerçek belediyeciliği başlatacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir, ilçemizde de Erol Kahraman ve hükümetimizin destekleriyle ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve hükümet üçü bir arada daha güçlü Adana'yı hep beraber inşa edeceğiz.” dedi.

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"CUMHUR İTTİFAKI’NIN HİZMET BAYRAĞINI BURÇLARA DİKECEĞİZ"

Başkan Kocaispir ise bugüne kadar Yüreğir’de ‘önce insan’ diyerek hizmet ettiğine vurgu yaparak, “Kimseyi ötekileştirmedim, kimseyi ayrıştırmadım, önce insan dedim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedim, bağrıma bastım, Artık Adana için el ele, gönül gönüle, daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız. Birliği, beraberliği zedelemeden, yaralamadan Cumhur İttifakı’nın hizmet bayrağını burçlara, daha yukarılara dikeceğiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.