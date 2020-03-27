TDK sözlüğe hızlıca bir göz atan herkes tümce eş anlamlısı hakkında hemen fikir sahibi olabilir. Sıklıkla kullandığımız bu kelimenin eş anlamlısı cümle kelimesidir. Günlük yaşamda kullandığımız anlamlı kelimeler dizisine tümce veya cümle denmektedir.

Tümce Eş Anlamlısı

Tümce ara sıra karşımıza çıkabilen bir kelimedir. Bu kelimeyle aynı anlamda kullanılan cümle kelimesi ise daha sık karşımıza çıkar. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanmak mümkündür. Çünkü Türkçe sözlüğe göre ikisi de tamamen aynı anlama sahiptir.

Tümce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin anlamlı şekilde bir araya gelmesi ile tümce oluşur. Buna göre tümce kelimesinin eş anlamlısı ise cümle olarak bilinmektedir. Yani TDK sözlüğe bakıldığında bu iki kelimenin de anlamlarının tamamen aynı olduğu görülür. Zaten yazılış itibariyle de birbirlerine benzemektedir.