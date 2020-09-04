Tuma Çelik raporu: ‘Saldırıda yeterli delil mevcut’
Meclis Hazırlık Komisyonu, 3 çocuk annesi kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği kararının gerekçesinde, “Müştekiye rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğu görülmüştür” dedi.
DNA İNCELEMESİ
Hürriyet’in ulaştığı 4 sayfalık rapora göre Komisyon, müşteki ile Çelik’in beyanları, Whatsapp yazışmaları üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu, BTK’dan alınan HTS kayıtlarının yanı sıra Adli Tıp raporunu da inceledi.
ÇELİK: KOMPLO
Oy birliğiyle alınan kararın raporunda, müşteki D.E.K., Çelik’in, dernek merkezi olarak kullanıldığını düşündüğü bir evde rızası dışında kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu, karşı koyamamasının ise Çelik’in verdiği ve kendisinin de içtiği kahveden kaynaklanabileceğini düşündüğünü söyledi. Olay ortaya çıkınca HDP’den ihraç edilen Çelik ise savunmasında, olayı tümüyle “gerçek dışı ve komplo” olarak nitelerken, evli ve 4 kız babası olduğunu, müşteki ile hiçbir şekilde zorla bir cinsel ilişki yaşamadığını söyledi.
GÖZLER KARMA KOMİSYON’DA
Dokunulmazlıkla ilgili asıl kararı veren Karma Komisyon, kendisine dün ulaşan Hazırlık Komisyonu raporunu 2 Ekim’de görüşecek. Karma Komisyon’un da aynı yönde karar vermesi halinde son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Genel Kurul’un dokunulmazlığını kaldırması halinde Çelik’in, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanmasının yolu açılmış olacak.
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