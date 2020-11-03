Tuma Çelik, ilk kez savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi! Kan ve doku örnekleri alÄ±ndÄ±...
â€˜Nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±â€™ ve â€˜tehditâ€™ suÃ§lamalarÄ± nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan baÄŸÄ±msÄ±z Mardin Milletvekili Tuma Ã‡elik'in kan ve doku Ã¶rnekleri alÄ±ndÄ±. Ã‡elik ayrÄ±ca ilk kez savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdiÂ Â Â Â Â
â€˜Nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±â€™ ve â€˜tehditâ€™ suÃ§lamasÄ± nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan baÄŸÄ±msÄ±z Mardin Milletvekili Tuma Ã‡elik'in kan ve doku Ã¶rneÄŸi alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, suÃ§lamalar nedeniyle dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lan Ã‡elik hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Bu kapsamda, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla geÃ§en hafta polis nezaretinde kan Ã¶rnekleri alÄ±nan Ã‡elik, ardÄ±ndan avukatÄ±yla Ankara Adliyesine gelerek soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ± vekiline ifade verdi.Â Â Â Â Â
Konuya iliÅŸkin daha Ã¶nce Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna savunma sunduÄŸunu belirten Ã‡elik, suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi.Â Â Â Â Â
Tuma Ã‡elik, Mardin'in Midyat ilÃ§esinde 31 Mart yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir dernekte tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± D.K'ye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.Â Â Â Â Â
ArdÄ±ndan HDP'den istifa eden Ã‡elik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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