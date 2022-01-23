Tüm varyantlara evde 'hızlı test'

Haberin Devamı

Ekibin, ‘SARS-Cov-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi’ adlı çalışması Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri kapsamında "tanı alanında" birincilik ödülüne layık görüldü.

GRİBİ DE TANIYOR

Doç. Dr. Şeker, bu yöntemle başta COVID'in hızlı tanısına yönelik hazırladıkları test kitini daha da geliştirerek RSV, adenovirüs, influenza gibi diğer mevsimsel virüsleri de aynı anda tespit edebilecek geniş bir solunum yolu paneline dönüştürdüklerini kaydetti. Piyasaya çıktığında laboratuvar ortamı gerekmeden evde basit bir testle COVID dahil, diğer bazı mevsimsel enfeksiyonların PCR'dan daha yüksek hassasiyetle tespit edilmesine olanak tanıyacak. Yerli imkânlarla geliştirilen yeni test, birkaç dolarlık maliyeti ile de halihazırda bazı hastanelerde de olan ama hem laboratuvar gerektirdiği hem de çok pahalı olduğu için yaygın olarak kullanılamayan solunum panel testlerine alternatif olacak.