Tüm varyantlara evde 'hızlı test'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Balıkesirde deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildiBalıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi#Deprem
AFADdan kar yağışıyla açıklama DHA Muhabirleri anbean aktardıAFAD'dan kar yağışıyla açıklama! DHA Muhabirleri anbean aktardı#Kar Yağışı
Peş peşe uyarılar gelmişti... İstanbulda kar yağışı yeniden başladıPeş peşe uyarılar gelmişti... İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı!#Meteoroloji
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş tutuklandıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş tutuklandı#Sedef Kabaş
Yine iğrenç saldırılarYine iğrenç saldırılar#Sağlık Çalışanları
Ay yıldızların gecesiAy yıldızların gecesi#Yıldızları Tebrik Gecesi
Milli takım ve Vakıfbank antrenörü Guidetti: Yemekte İtalyan, tatlıda TürkümMilli takım ve Vakıfbank antrenörü Guidetti: Yemekte İtalyan, tatlıda Türküm#Giovanni Guidetti
CSI İstanbul: Teknoloji sayesinde çözülen cinayetlerCSI İstanbul: Teknoloji sayesinde çözülen cinayetler#Parmak İzi Entegrasyon Sistemi
Bakan Koca İstanbulu işaret ederek uyardı: Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyorBakan Koca İstanbul'u işaret ederek uyardı: 'Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyor'#Koronavirüs
Türkiye’nin çorbası hangisi: Yayla mı kelle paça mıTürkiye’nin çorbası hangisi: Yayla mı kelle paça mı?#Çorba
Bakan Nebatiden kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusuBakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusu#Nureddin Nebati
HABERLERGündem Haberleri

Tüm varyantlara evde 'hızlı test'

#Koronavirüs#Hızlı Test#Ankara Bilkent Üniversitesi
Tüm varyantlara evde hızlı test

Ankara Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Urartu Şeker ve ekibinin geliştirdiği hızlı test kiti, COVID-19’un tüm varyantlarını tanıyacak şekilde evde test yapılmasına olanak tanıyor.

Haberin Devamı

Ekibin, ‘SARS-Cov-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi’ adlı çalışması Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri kapsamında "tanı alanında" birincilik ödülüne layık görüldü.

Tüm varyantlara evde hızlı test

GRİBİ DE TANIYOR

Doç. Dr. Şeker, bu yöntemle başta COVID'in hızlı tanısına yönelik hazırladıkları test kitini daha da geliştirerek RSV, adenovirüs, influenza gibi diğer mevsimsel virüsleri de aynı anda tespit edebilecek geniş bir solunum yolu paneline dönüştürdüklerini kaydetti. Piyasaya çıktığında laboratuvar ortamı gerekmeden evde basit bir testle COVID dahil, diğer bazı mevsimsel enfeksiyonların PCR'dan daha yüksek hassasiyetle tespit edilmesine olanak tanıyacak. Yerli imkânlarla geliştirilen yeni test, birkaç dolarlık maliyeti ile de halihazırda bazı hastanelerde de olan ama hem laboratuvar gerektirdiği hem de çok pahalı olduğu için yaygın olarak kullanılamayan solunum panel testlerine alternatif olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Hızlı Test#Ankara Bilkent Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe