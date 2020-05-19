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Haber Giriş: 19.05.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Tüm Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

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Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümünde Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Tüm Türkiye saat 19:19da balkonlara çıkarak İstiklal Marşını okudu

Tüm Türkiye saat 19:19da balkonlara çıkarak İstiklal Marşını okudu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Tüm Türkiye saat 19:19da balkonlara çıkarak İstiklal Marşını okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti
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