Tüm kemikler Korhan Berzeg'e ait çıkmıştı! Adli tıp raporu ilk kez CNN TÜRK'te

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İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

CÜZDAN, KARTLAR VE KIYAFET BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

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KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

12 KEMİĞİN, KORHAN BERZEG'E AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme tamamlanırken, bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti. Berzeg'in kesin ölüm nedenini gösterir raporun henüz çıkmadığı ve raporun tamamlanmasının ardından kemiklerin ve kafatasının aileye teslim edileceği belirtildi.

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CNN TÜRK ADLİ TIP RAPORUNA ULAŞTI

Korhan Berzeg'e ait kemiklerin incelenmesi sonrası adli tıp raporuna ulaşıldı. Raporda, 'Korhan Berzeg'in adli tıp raporu kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

Kemiklerde hayvan müdahalesine bağlı kemik doku defektleri, kafatası parçalarındaki künt travmatik nitelikteki kırıklar daha ziyade yüksekten düşme sonucu ölmüş olabilir.' ifadeleri kullanıldı.

Emekli polis Savaş Kurtbaba adli tıp raporu ardından şu açıklamalarda bulundu:

İskelet bütünlüğü oluşmamış. Adli tıp darp izi, silah izi var mı diye aradı. Doku parçaları kaybolmuş. Kafa tasında izler yüksekten düşme sonucu da olabilir sert bir cisimle de vurulmuş olabilir diyebilir.

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'HAYVANLAR KAFATASINI PARÇALAMAZ'

Bulunduğu yerde yüksekten düşme ihtimali yok. Her yer müstakil konutlarla kaplı. Taşla vurmalısınız ki kafatası parçalansın. Hayvanlar kafatasını parçalamaz. Kesi olmadığı için yüksekten düşme sonucu kırılmış olabilir demiş.

Evinden 1 kilometrelik yola geldiğinizde asfalt alana geliniyor. Bulunduğu alana gelmek için 7 kilometre yürünüyor. Her yeriniz orman. O kadar zor ki buraya gelmek. Korhan bey hayatında buraya gelmemiş. İnanın o kadar zor bir alan ki. Artık iş cinayete döndü. Adli tıp cinayet demez, tanıyı koyar. Onun kararını siz verin der polise. Sert bir darbe ile kafatası bu hale gelebilir. Kesinlikle kafasına sert bir cisimle vuruldu. Onu oraya birisi getirdiyse baz o bölgeye geleni tespit edecek. Köyün orda baz araması yapılabilir, yabancı birisi geldi mi diye. Cinayet olayı ise onu oraya birisi getirdi. Öldürüldüğüne çok daha yakınız. Hayvanların yaşam alanı, insan gidemez.

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'KÖPEK GELDİĞİNDE KOYUN KOKUYORMUŞ'

Köpek geldiğinde koyun kokuyormuş, ağılda tutulmuş. Fidye istenme yok. Biz bunlara adi cinayetler diyoruz. Burayı bul desen bulamazsın.

SIRTLAN SALDIRISI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda, 4 gün boyunca yapılan arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

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O BÖLGE, BERZEG KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA ARANMIŞTI

Korhan Berzeg'in, 23 Nisan'da ve sonrasında 7 gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında bulunan kemiklerine ise daha önce 9 kez, hem karadan ekipler ve iz takip köpekleriyle hem de havadan dronlarla taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı, havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.

KAFATASIYLA KAVAL, UYLUK, KOL VE KABURGA KEMİKLERİ BULUNDU

Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisindeki 30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg'in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu. Kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.