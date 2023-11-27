Tüm illerde temayül yoklaması

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de İstanbul’daki temayül yoklamasına başkanlık etti. AK Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan temayülle ilgili gazetecilere açıklama yapan Şahin, amacın teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi. Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti. Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza attıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

BÜYÜKŞEHİR İÇİN ALTI ADAY ADAYI

“İstanbulumuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecek. İstanbulumuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz bir çalışmayı yürütüyoruz.”

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İstanbul’da temayül yoklamasının başkanlığını AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptı.

ADAYLIK ÜCRETİ GAZZE’YE

Geçen mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinde aday adaylığına başvuranların depremin yaralarının sarılması için AFAD’a bağış yaptıklarını hatırlatan Şahin, “Yerel seçimlere müracaat sürecinde de partimize aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD’a bağış aldık ve halen devam etmekte olan belediye meclis üyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz” dedi.

Şahin, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen temayül yoklamasının, adayların tespitindeki parametrelerden biri olduğunu ifade etti. Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, “O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor” diye konuştu.

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