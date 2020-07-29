Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor

Vali Gökmen Çiçek’in girişimleriyle tüm ilçelerde Kadın Sohbet Evleri projesi hayata geçiyor. Kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri Kadın Sohbet Evleri kısa sürede tamamlanacak.

Afyonkarahisar için farklı projeler geliştirmek için sürekli çalışmalar yürüten ve bu doğrultuda istişarelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, kadınlar için anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Kaymakamlıklar ve Belediyeler ortaklığında tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kurulacak. Kadınların sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği, kitap okuyup, spor yapabileceği, çeşitli kurslara katılabileceği, kafelerde vakit geçirebileceği Kadın Sohbet Evleri için çalışmalar başladı.



Yapılacak tüm faaliyetler tamamen ücretsiz olacak.