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HaberlerGündem HaberleriVali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor

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Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleriyle tüm ilçelerde Kadın Sohbet Evleri projesi hayata geçiyor. Kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri Kadın Sohbet Evleri kısa sürede tamamlanacak.

Vali Gökmen Çiçek’in girişimleriyle tüm ilçelerde Kadın Sohbet Evleri projesi hayata geçiyor. Kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri Kadın Sohbet Evleri kısa sürede tamamlanacak.

Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor

Afyonkarahisar için farklı projeler geliştirmek için sürekli çalışmalar yürüten ve bu doğrultuda istişarelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, kadınlar için anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.
Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor

Kaymakamlıklar ve Belediyeler ortaklığında tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kurulacak. Kadınların sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği, kitap okuyup, spor yapabileceği, çeşitli kurslara katılabileceği, kafelerde vakit geçirebileceği Kadın Sohbet Evleri için çalışmalar başladı.

Yapılacak tüm faaliyetler tamamen ücretsiz olacak.
Vali Gökmen Çiçek yeni projeyi tanıttı... Tüm ilçelerde “Kadın Sohbet Evleri” kuruluyor

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