Tüm camları aynayla kapalı ve hiç açılmıyordu... Villadaki sırrı polis çözdü

İstanbul Beylikdüzü’nde rutin kontrol görevlerini yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gürpınar Mahallesi’nde bakımsız ve bütün camları aynalı bir villa dikkatini çekti. Villa takibe alınırken, ilerleyen günlerde villanın deniz manzarası olmasına rağmen pencerelerinin hiç açılmadığı belirlendi. Gece saatlerinde villadan fan sesi geldiğini tespit eden ekipler, villanın elektrik faturasını da geriye dönük inceledi. Çevredeki villalara göre 8 kat fazla elektrik faturası geldiği saptandı. Yan villalarda oturanlar birbirlerini tanırken, bu villaya gelip giden iki kişiyi kimse tanımıyordu.



1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis yapılan tespitlerin ardından villaya önceki gün baskın düzenledi. Hintkeneviri serasına dönüştürüldüğü tespit edilen villadaki Emrah Konolcu gözaltına alındı. Odalarda yapılan aramalarda özel ısıtma, aydınlatma ve havalandırma sistemiyle üretilen 87 kök hintkeneviri, 1 kilo 60 gram esrar, cep telefonu ve sim kart ele geçti. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Konolcu, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan tutuklandı.

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