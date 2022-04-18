TÜİK'teki kanlı saldırıda hayatını kaybetmişti! Anketörün ailesine 8 yıl sonra tazminat kararı

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Tayin talebinde bulunan psikolojik sorun yaşadığına dair aldığı raporları çalıştığı kuruma ileten Veysi Erim, 19 Mart 2014 sabahı tüm Türkiye’yi sarsan bir katliama sebep oldu. Bölge Müdürü Mehmet Tolon ile birlikte 6 kişiyi rastgele ateş ederek öldüren Erim, katliamdan sonra intihar etti. Sarsıcı olayda hayatını kaybedenlerden biri de 29 yaşındaki S. K.’ydı. Anketör olarak görev yapan K., olaydan 7 ay önce kurumda göreve başlamıştı.

MANEVİ TAZMİNAT 525 BİN

Çocuklarını kaybeden aile, Türkiye İstatistik Kurumu’na karşı tazminat davası açtı. S. K.’nin anne-babası yanı sıra 3 kardeşi dahil toplam 5 kişi adına açılan davada, idarenin hizmet kusurunun olduğu vurgulandı. Av. Fırat Epözdemir’in imzasını taşıyan dava dilekçelerinde, katliamın yaşandığı binada gerekli güvenlik önlemlerinin de alınmadığı, Erim’in, x-ray cihazı bulunmayan binaya ruhsatsız silahla giriş yaptığı kaydedildi. Aile üyeleri için 525 bin liralık manevi tazminat talep edilen dilekçede, maddi tazminat için de hesaplama yapılması istendi.

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İDARENİN KUSURU YOK

Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, TÜİK adına yapılan savunmada ise özetle “İdarenin herhangi bir kusur veya ihmali yok. Veysi Erim tercih ettiği yerde görevlendirildi. Adli sicil kaydı da olmadığı için göreve başlamasına engel bir durum yoktu. Mesai saatleri içinde arkadaşlarını öldüreceği öngörülemezdi” denilerek, davanın reddine karar verilmesi istendi. Mahkeme başkanının karşı oyu ile heyet, K. ailesinin tazminat talebini geri çevirdi. Kararda, idareye atfedilecek bir hizmet kusurunun olmadığı kaydedildi.

TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR

Karar temyiz edildi. Temyiz incelemesini Danıştay Onuncu Daire yaptı. Daire, yerel mahkeme kararını bozdu. S. K.’nin ailesine tazminat ödenmesi gerektiği belirtilen kararda özetle “Veysi Erim’in psikolojik sorunları olduğu tıbbi belgelerle belirlenmiş. Tayin talepleri dikkate alınmamış. Buna rağmen, güvenliğin sağlanması için herhangi bir işlem yapılmamış. İdarenin hizmet kusuru var, dolayısı ile tazminat sorumluluğu da var” denildi. Bozma kararı sonrası dava yeniden yerel mahkemede görülecek. Talep edilen manevi tazminatın yanı sıra maddi tazminat için bilirkişi hesaplama yapacak.

Öte yandan, Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde dönemin mahkeme başkanı ile üye iki hakimin farklı görüşte oldukları anlaşıldı. Heyetin iki üye hakimi, idarenin hizmet kusurunun olmadığını belirtirken, dönemin mahkeme başkanı Bünyamin Aktağ, kaleme aldığı karşı oy yazısında, “İdare görevini ihmal etti. Gerekli önlemleri almadı. Gerekli önlemleri almayarak Veysi Erim’i görevde tutmaya devam etti ve 7 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Bu da, davalı idarenin hizmet kusurunu ortaya koyuyor” dedi.





