TÜİK kura çekimi sonuçları açıklandı! İşte, ilan edilen kadrolar

TÜİK kura çekimi sonuçları önceki gün gerçekleştirilen çekilişinin ardından yayımlandı.

TÜİK tarafından yapılan duyuruda, "Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, İŞKUR aracılığıyla 30/11/2020 tarihinde yayımlanan sürekli işçi alımı ilanına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Öte yandan duyurunun devamı şöyle:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; 16/12/2020 tarihinde saat 14:00’da Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek olup; COVİD-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi https://youtu.be/wxwmzrCFj_olink üzerinden canlı olarak izlenebilecektir. Aynı zamanda kura çekimi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Öncelikli statüde başvuran adayların sayısı talep sayısının dört katını geçmediği için öncelikli adaylar kura çekimine dahil edilmeyecektir

Noter kura çekilişi sonrasında asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

Merkez Teşkilatı (Temizlik ve Güvenlik Görevlisi) lütfen tıklayınız

Taşra Teşkilatı (Temizlik Görevlisi) lütfen tıklayınız