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TÜGVA verilerinin sosyal medyada yayınlanması davasında karar

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#TÜGVA#Türkiye Gençlik Vakfı#Cihan Yücel
TÜGVA verilerinin sosyal medyada yayınlanması davasında karar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 17:51

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, değiştirerek sosyal medyada yayınlandıkları iddiasıyla yargılanan sanık Ramazan Aydoğdu iki ayrı suçtan toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Firari sanık Cihan Yücel'in davası dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu katıldı. Firari sanık gazeteci Cihan Yücel ise duruşmaya gelmedi. Son sözü sorulan sanık Ramazan Aydoğdu suçlamayı kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu'yu, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay, "Sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme" suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bıraktı. Firari sanık Cihan Yücel'in davasının ise ayrılmasına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde ettiği değerlendirilen dosyalara erişim sağladığı, dosyaları değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği belirtilen iddianamede, iki şüphelinin kişisel veri niteliğindeki belgeleri fikir, eylem birliği içerisinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ifade edildi. İddianamede, sanık Ramazan Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçundan ve zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Firari şüpheli Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Tutuklu yargılanan Ramazan Aydoğdu, 11 Mayıs 2022 tarihli ilk duruşmada, yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

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#TÜGVA#Türkiye Gençlik Vakfı#Cihan Yücel

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