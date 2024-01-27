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TUA, 'g Metal' deneyinin tanıtımını paylaştı

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#Türkiye Uzay Ajansı#TUA#G Metal
TUA, g Metal deneyinin tanıtımını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 22:01

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı. Yapılan paylaşımda, "'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak" denildi.

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TUA, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Uzay Bilim Misyonu'nda bugün 'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma. 'g METAL deneyi ile, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacak. Deney sonuçlarının, uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak, uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor" denildi.

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#Türkiye Uzay Ajansı#TUA#G Metal

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