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Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

TTK özel güvenlik görevlilerinden yardım

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TTK özel güvenlik görevlilerinden yardım
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Türkiye Taşkömürleri Kurumunda çalışan Özel Güvenlik görevlileri ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, TTK Özel Güvenlik görevlileri her yıl düzenli olarak yaptıkları ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını bölgelerde görev yapan arkadaşlar ile ulaştırdılar. Bu anlamda destek olan Özel Güvenlik görevlisi arkadaşlara teşekkür edilirken, TTK Özel Güvenlik görevlileri her yerde dediler.

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