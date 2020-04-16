TTK özel güvenlik görevlilerinden yardım

Alınan bilgiye göre, TTK Özel Güvenlik görevlileri her yıl düzenli olarak yaptıkları ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını bölgelerde görev yapan arkadaşlar ile ulaştırdılar. Bu anlamda destek olan Özel Güvenlik görevlisi arkadaşlara teşekkür edilirken, TTK Özel Güvenlik görevlileri her yerde dediler.