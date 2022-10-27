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TSK’nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

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#TSK#Mali Ve Orta Afrika Cumhuriyeti#Resmi Gazete
TSK’nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 05:24

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, BM Güvenlik Konseyi’nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nun (MINUSCA) kurulduğu hatırlatılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin MINUSMA ve MINUSCA’nın görev sürelerini belirli sürelerle uzattığı bildirildi.

BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen kararda, "Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, TSK’nın BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca  31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına dair karar verildiği açıklandı.

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#TSK#Mali Ve Orta Afrika Cumhuriyeti#Resmi Gazete

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