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TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e vardı

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#TCG Anadolu#İzmir#Savaş Gemisi
TSKnın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmire vardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:41

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra İzmir'e vardı.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamladı.

İzmir’e gitmek üzere İstanbul’dan ayrılan ‘TCG Anadolu’ Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamladı. TCG Anadolu’nun Şehitler Abidesi'ni selamladığı anlar, havadan görüntülendi.

TSKnın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmire vardı

Milli Savunma Bakanlığı, ‘TCG Anadolu’nun Şehitler Abidesini selamlama ile Şehitler Abidesi önlerinden geçiş anlarını sosyal medya hesaplarından, “TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi gemimiz, İzmir Limanı’na intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı” ifadelerine kullanarak paylaştı.

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İZMİR'E ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra İzmir'e vardı.

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#TCG Anadolu#İzmir#Savaş Gemisi

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