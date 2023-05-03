TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e vardı

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamladı.

İzmir’e gitmek üzere İstanbul’dan ayrılan ‘TCG Anadolu’ Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamladı. TCG Anadolu’nun Şehitler Abidesi'ni selamladığı anlar, havadan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, ‘TCG Anadolu’nun Şehitler Abidesini selamlama ile Şehitler Abidesi önlerinden geçiş anlarını sosyal medya hesaplarından, “TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi gemimiz, İzmir Limanı’na intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı” ifadelerine kullanarak paylaştı.

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İZMİR'E ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra İzmir'e vardı.