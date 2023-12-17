TSK milli silahlarla Squad’a girdi

Haberin Devamı

Dünyada en fazla tutulan oyunlar, takım halinde oynanabilen taktiksel ve stratejik hamlelere olanak veren FPS (First Person Shooter-Birinci Şahıs Nişancı) türleri. Bu oyunlardan biri de Squad. Online olarak takımlar halinde oynanan Squad’a son gelen güncelleme Türkiye’deki hayranlarını sevindirdi. Son güncellemeyle oyuna Türk Silahlı Kuvvetleri de eklendi. Eklentide Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı silahlar da var. Türk piyadeleri oyunda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği başta olmak üzere yerli ve milli silahları kullanıyor.

YETENEKLİ PİYADELER

Oyun yapımcıları güncelleme notunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk Kara Kuvvetleri, Squad’a güçlü piyade ve sağlam araçlara sahip yetenekli, bağımsız bir ekip olarak katılıyor. Kendi ürettikleri silahlar ile Sovyet ve Batı ekipmanlarını kullanıyorlar. Bazı araçları eski olabilir ama bunu yüksek yetenekli piyadeleriyle kapatıyorlar.”

Haberin Devamı

MALAZGİRT YOLDA

HAVELSAN ve EPİC GAMES ortaklığıyla hazırlanan yerli oyunumuz “MALAZGİRT” geliştirme aşamasında. 3 boyutlu sanal bir eğitim ortamı oluşturabilen MALAZGİRT’de L400 Anfibi çıkartma gemisi ile Bayraktar TB3 SİHA ile görev yapılabilecek.