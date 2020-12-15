TSK astsubay alımının detayları belli oldu - PERTEM Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilecek astsubayların alımı için detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı PERTEM sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre astsubay başvuruları 25 Aralık’a kadar devam edecek. Hem kadın ve hem erkeklerin başvuru yapabileceği astsubaylık için başvuru şartları da duyuruldu. Peki, PERTEM Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
TSK astsubay alımı için başvuru şartları ve detayları yayımladı. TSK bünyesinde istihdam edilecek olan öğrenciler için alım detaylarını duyuran PERTEM, başvuruların 25 Aralık tarihine kadar gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, TSK astsubay alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, MSB PERTEM TSK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları
Astsubay alımı için TSK'dan beklenen ilan geldi. MSB personel temin sayfası üzerinden yayımlanan astsubay alımı ilanına göre TSK bünyesine çeşitli branşlarda muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Peki, astsubay alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında
personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek
adaylardan;
(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak
1995 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993
ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate
alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul
edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak
kabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO
(1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim
Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan
penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri
kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’
butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu
belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,
2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en
yüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde
geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)
(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan
MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim
aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda
ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olanlar,
(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler başvurabilecektir.
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