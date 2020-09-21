TRT Avaz nasıl izlenir? TRT Avaz frekans bilgileri
Samsunspor Ümraniyespor maçı ile bugün TFF 1. Lig'de iki takım karşı karşıya gelecek. Samsunspor Ümraniyespor maçı TRT Avaz ekranlarında canlı yayınlanacak. Bu gelişmenin ardından TRT Avaz'ın nasıl izleneceği ve frekans bilgileri merak konusu oldu. Peki, TRT Avaz nasıl izlenir?
2009 yılından bu yana yayında olan TRT Avaz Kanalı, Türk dünyası hakkındaki yayınları ile keyifle izlenen kanallardan biri. İçeriğinde pek çok program barındıran kanal, zaman zaman spor müsabakalarına da yer veriyor. İşte, TRT Avaz frekans bilgileri...
FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ
Frekans: 11096
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 30000
FEC: 5/6
TELEVİZYON PLATFORMLARI
Digiturk: 57. kanal
D-Smart: 284. kanal
Türksat Kablo TV: 68. kanal
Tivibu: 47. kanal
Superonline: 179. kanal
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle