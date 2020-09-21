TRT Avaz nasıl izlenir? TRT Avaz frekans bilgileri

2009 yılından bu yana yayında olan TRT Avaz Kanalı, Türk dünyası hakkındaki yayınları ile keyifle izlenen kanallardan biri. İçeriğinde pek çok program barındıran kanal, zaman zaman spor müsabakalarına da yer veriyor. İşte, TRT Avaz frekans bilgileri...

FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ

Frekans: 11096

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Rate: 30000

FEC: 5/6

TELEVİZYON PLATFORMLARI

Digiturk: 57. kanal

D-Smart: 284. kanal

Türksat Kablo TV: 68. kanal

Tivibu: 47. kanal

Superonline: 179. kanal

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