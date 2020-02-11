Tripofobi nedir, neden olur? Tripofobi ne demek?

Tripofobi, düzensiz desenlerin veya küçük delik veya çarpma kümelerinin görülmesinden kaçınmadır. Tripofobi, en sade tanımıyla "delik fobisi" olarak ifade edilebilir. Resmi olarak zihinsel bir bozukluk olarak tanınmaz, ancak aşırı korku ve sıkıntı meydana gelirse spesifik bir fobi olarak teşhis edilebilir. İnsanlar sadece imgelemeyen görüntüleri denemek için tiksinti gösterebilirler. Tripofobi yani delik fobisi son dönemde ortaya çıkan ve birçok kişinin yaşadığı bir fobidir. Tripofobiden rahatsız olan kişiler arı kovanı gibi minik delikleri gördüklerinde kaşıntı ve korku hissettiklerini paylaşıyorlar.



TRİPOFOBİ NEDEN OLUR?



Tripofobinin kesin nedeni halen tam aydınlığa kavuşmamıştır. Fakat konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir. Eski araştırmalardan elde edilen kanıtlar, delik korkusunun yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerinin kişilerdeki tesirinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.

Yapılan bazı yeni araştırmaların sonucunda psikologlar yeni bir teori ileri sürmektedir. Bu teoriye göre bireylerde yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan doğal kuşkunun, aslında insanlarda görülen bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gibi parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açar. Başka bir deyişle, ciltteki bu bulgular kötü bir şeyin işaretidir. Dolayısıyla tripofobi olan kişiler bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku ve tiksinti hissetmektedirler.



TRİPOFOBİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?



Tripofobi, uluslararası saygın psikiyatri kuruluşları tarafından bir fobi olarak henüz kabul görmediği için net bir tedavi yöntemi de yok. Uzmanlar ise bu korkuyu yaşadığını düşünen kişilerin mutlaka bir uzmandan yardım almasını tavsiye ediyor.