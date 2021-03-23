Tren seferleri başladı mı? İşte, tren seferleri hakkında önemli gelişmeler
Tren seferleri başladı mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Belirli bir süre pandemi dolayısıyla durdurulan tren seferleri, bazı bölgelerde tekrardan başladı. Peki, TCDD tren seferleri başladı mı? İşte, başlayan tren seferleri hakkında detaylı bilgiler
Tren seferleri başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, gerekli tedbirler alınarak yeniden başlatıldı. İşte, yeniden başlayan tren seferleri hakkında detaylı bilgiler
20 MART TARİHİNDE BAŞLAYAN TCDD TREN SEFERLERİ
Aydın- Denizli-Söke,
Manisa-Alaşehir,
Eskişehir-Afyonkarahisar,
Eskişehir-Kütahya,
Mersin-Adana,
Mersin-İslahiye,
Mersin-İskenderun,
Sivas-Divriği,
Erzincan-Divriği,
Kapıkule-Halkalı,
Adapazarı-Pendik,
Ankara-Polatlı,
Zonguldak-Karabük,
Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye,
Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.
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