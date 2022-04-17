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Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: Baba ve oğlu yaralı

#İzmir#Ödemiş#Trafik Kazası
Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: Baba ve oğlu yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobildeki baba-oğul yaralandı. Tren yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderildi.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen 64 LS 368 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve yanındaki babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı.

Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: Baba ve oğlu yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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