Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig'de son günler

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. İşte, transfer sezonu hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Transfer sezonu için detaylar belirlendi. Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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