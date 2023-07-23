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Tramvaydaki bıçaklı kavga kamerada

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Tramvay
Tramvaydaki bıçaklı kavga kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:55

Gaziosmanpaşa’da, tramvayda yolculuk yapan 2 kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

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Kavga sırasında yolculardan biri kolundan yaralanırken, diğer yolcu gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tramvaydaki bıçaklı kavga kamerada

Olay, dün Hürriyet Mahallesi Ali Fuat Başgil Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında hareket halindeki tramvayda 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yolculardan biri diğer yolcuya bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise tramvaydaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Tramvaydaki bıçaklı kavga kamerada

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Tramvay