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Tramvay yolundan giden aracın çarptığı 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

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#Eskişehir#Kaza#Kader Yürük
Tramvay yolundan giden aracın çarptığı 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 15:07

ESKİŞEHİR’de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük (16), tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde meydana geldi. Tramvay oyuna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük’e çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, polis merkezine götürüldü.

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#Eskişehir#Kaza#Kader Yürük

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