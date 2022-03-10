Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi

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Bulgaristan'daki karın erimesi ve bölgenin zamanında mevsim yağışlarını alması ile Trakya'daki barajlar doldu, nehirlerin de debileri yükseldi. 6 ay önce kuruma noktasına gelen, İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 90,89 oldu. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tarım arazilerini sulayan ve ocak ölçümlerinde debisi 14 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nde su debisi, 32 metreküp/saniye oldu. Meriç Nehri'nde ise aynı tarihlerde su debisi, 364 metreküp/saniyeden 437 metreküp/saniyeye çıktı.

'YER ALTI SULARI DA ARTACAK'

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranını da arttı. Edirne'nin içme su kaynağı Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96, Kayalıköy Barajı'nda ise yüzde 76'ya ulaştı. Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda da doluluk oranı, yüzde 65 oldu. Tekirdağ'ın Çokal Barajı'ndaki doluluk, yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede baraj ve nehirlerle birlikte yer altı sularında da artış beklediklerini belirtti.

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'KUYULARDA SU YÜKSELİYOR'

Bölgenin güzel yağış aldığını ve kuyularda su seviyesinin yükseldiğini belirten Özkan Umut, "Burada su seviyesi yükseldiği zaman Karaağaç'taki kuyularda da su yükseliyor. Bu durum, çiftçiye yansıyacaktır. Suyu tutacak barajların artması lazım ama seviyesinin artması tabi ki sevindirici. Bölge güzel de yağış aldı ama asıl daha fazla kar yağması lazım, o toprak için daha doyurucu olacaktır" dedi.

'SU ARTTIKÇA VERİM DE ARTIYOR'

Edirne'de yaşanan kuraklık sonrası yağışların çok iyi olduğunu söyleyen Samet Demircan da "Edirne'de önceden kuraklık yaşanıyordu. Çok şükür, yağan yağışlarla birlikte su seviyeleri arttı. Bu durum çiftçilerimiz için iyi oldu, mahsulde de umarım daha iyi verim alırlar. Su seviyesindeki artış gözle zaten görülebiliyor. Tarım için nehirlerdeki su seviyesi çok önemli. Su arttıkça verim de artıyor. Edirne, tarım şehri olduğu için mahsulde de verim göreceğiz" diye konuştu.

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'ÇİFTÇİMİZ İÇİN İYİ OLACAK'

Hasan Küçük ise nehirlerdeki su seviyesinin gözle görülür derecede arttığını dile getirerek, "Bu durum sevindirici. Nehirlerde su seviyesi oldukça azalmıştı. Yağan yağmurların ardından şimdi de kar bekleniyor. Su seviyesinin arttığını görebiliyoruz. Çiftçimiz için iyi olacak. Bu durum verime de yansıyacak, diye düşünüyorum" dedi.