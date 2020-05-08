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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor

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Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor
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ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle girişlerin yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde traktörler bir haftadır düzenleme çalışması yapıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını bir haftadır sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konyaaltı Sahili'ndeki çalışmasında traktörler de kullanılıyor.

Tarım alanlarında görülen traktörler, bu kez salgın sonrası ziyaretçilerini yeniden ağırlamayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin kumlarını düzeltiyor. Ekipler, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştirirken, aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda bakım onarım ve boyama işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca cankurtaran kulelerinin montajı ile duş kabinleri de yerlerine konuldu.

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