Traktör ile tomruk arasında sıkışıp, öldü

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geçişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, tomruk yüklü 54 KA 811 plakalı traktör, sürücüsü A.A.'nın kontrolünden çıktı. Traktör ağaçlık alana düştü. Ön kısmı ağaçlara asılı kalan traktörde bulunan Muhammet Karagöz, araç ile tomruk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

A.A.'nın ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karagöz'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baygınlık geçiren A.A.'ya ise sağlık görevlileri müdahale etti.

A.A. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.