Traktör ile römork arasında sıkışan Hasan Eymen hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesi, Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yılmaz Ergen, traktörüyle manevra yapıp, park halindeki römorkun aparatlarını aracına takmak istedi. Bu sırada oğlu Hasan Eymen Ergen, traktör ile römork arasında sıkıştı.

Ailenin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtulan Hasan Eymen, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz Ergen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.