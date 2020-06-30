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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Traktör dere yatağına yuvarlandı; sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı

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Traktör dere yatağına yuvarlandı; sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Şefik Aldemir (84) öldü, yeğeni Mustafa Özdemir (38) ağır yaralandı.

Zırlankaya Mahallesi'ndeki evinden akrabalarını ziyaret için 48 HL 673 plakalı traktörle sabah saatlerinde yola çıkan Şefik Aldemir, yanına Tekke Mahallesi'nde oturan yeğeni Mustafa Özdemir'i de aldı. Şefik Aldemir'in kullandığı traktör, seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, dere yatağına yuvarlandı. Kazada Şefik Aldemir ve Mustafa Özdemir ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Şefik Aldemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Mustafa Özdemir ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Şefik Aldemir'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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