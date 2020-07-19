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Hürriyet
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Sefa KARAHASAN / DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trajik ölüm

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Trajik ölüm
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İngiltere'nin Kent bölgesinde cuma günü 02.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte olan Kıbrıslı Türk Azra Kemal’in (24) aracı, Sevenoaks ve Tonbridge Köprüsü üzerinde alev aldı.

Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden düştü. Kemal olay yerinde hayatını kaybetti. Kemal’in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

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