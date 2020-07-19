Sefa KARAHASAN / DHA
Son Güncelleme:
Trajik ölüm
İngiltere'nin Kent bölgesinde cuma günü 02.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte olan Kıbrıslı Türk Azra Kemal’in (24) aracı, Sevenoaks ve Tonbridge Köprüsü üzerinde alev aldı.
Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden düştü. Kemal olay yerinde hayatını kaybetti. Kemal’in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle