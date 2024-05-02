Trafikteki kavgada korkunÃ§ son: BÄ±Ã§aklayÄ±p kaÃ§tÄ±, hastanede Ã¶ldÃ¼

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Olay, dÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda SelÃ§uklu ilÃ§esi Parsana Mahallesi KaletaÅŸ Caddesi'nde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Fevzi Bildirici ile Mustafa K., otogar civarÄ±nda yoÄŸun trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±lan Fevzi Bildirici, KaletaÅŸ Caddesi'ndeki stadÄ±n yanÄ±na geldiÄŸinde aracÄ±nÄ± park edip, evine gitmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼rken, yanÄ±na kendisini takip eden Mustafa K. geldi. Ä°kili arasÄ±nda yeniden Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada Mustafa K., Bildirici'yi gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akla yaralayÄ±p, aracÄ±yla kaÃ§tÄ±. Bildirici de kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakÄ±ndaki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Bildirici, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KaÃ§an Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.Â