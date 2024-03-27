×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte tehlikeli tartışma! O anlar kameraya yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Sultangazi#TEM Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 10:09

Sultangazi’de sokak üzerinde tekstil malzemelerini indirmek için yolu kapatan kişilerle yol isten sürücü arasında tartışma çıktı. TEM Otoyolu üzerinde yaşanan 'yol verme' tartışmasında ise, sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde hafif ticari araç sürücüsü, tekstil atölyesine malzeme indirmek için aracı ile yolu kapattı. Bir başka sürücü yol istediği sırada tekstil malzemesi indiren kişi, depodan çıkarak tepki gösterdi. Sürücünün kapısını açan kişi, ‘Bir dakika bekle diyerek’ bağırdıktan sonra aracın aynasına vurdu. Yol isteyen sürücü aracına binerek hızla uzaklaştı.

HAFRİYAT KAMYONU KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Hafriyat kamyonu şoförü, aracını otomobilin üzerine sürerek sıkıştırmaya çalıştı. Bu sırada kazanın eşiğinden dönüldü. Yine TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde şerit ihlali yapan kamyon şoförü, son anda sağ şeritten gelen hafriyat kamyonunu fark ederek kaza yapmaktan kurtuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Sultangazi#TEM Otoyolu

BAKMADAN GEÇME!