MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
GeriGündem Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
Abone Olgoogle-news

BURSA’da, trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Olay, salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. 16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler, seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K., el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek, şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen hafif ticari araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde otomobildekilerin jandarmayı araması ve hafif ticari araçtakilerin kovalama anı yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle