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Trafikte otomobil sürücüsüyle kuryenin kavgası kamerada

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:50

Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi.

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D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı.

Trafikte otomobil sürücüsüyle kuryenin kavgası kamerada

Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına geldi. Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'neredeyse kaza yapmasına neden olacağını' söyleyerek tepki gösterdi.

Trafikte otomobil sürücüsüyle kuryenin kavgası kamerada

Motosiklet sürücüsü hatalı olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Motosikletli, otomobil sürücüsünü aracına bindirmeye çalışırken, kadın tepkisini sürdürerek iki kez tekme atıp kaskına vurdu.

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Trafikte otomobil sürücüsüyle kuryenin kavgası kamerada

Trafikteki diğer sürücülerin 'Yolu kapatıyorsunuz' uyarılarına da bir süre aldırış etmeyen otomobil sürücüsü daha sonra yoluna devam etti. Trafikteki gergin anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trafikte otomobil sürücüsüyle kuryenin kavgası kamerada

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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