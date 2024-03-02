Trafikte kavga ettiği kişinin iş yerini tespit edip önünde rastgele ateş açtı

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bayrampaşa Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşıyla motosikletle ilerleyen kişi ile bir araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı.

İŞ YERİ ÖNÜNE GİDİP RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra ise yaya olarak aynı mahalleye geldi. Kavga ettiği kişinin iş yerini tespit eden saldırgan rastgele ateş açtı. Saldırgan rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.