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Trafikte çocuğunu kurtarmaya çalışırken motosiklet çarptı

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#Ankara#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 13:57

Antalya'da annesi Bahar K.'nin elini bırakıp yola atlayan çocuk, kendisini tutmaya çalışan anne ile birlikte motosiklet altında kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, 1 Kasım saat 17.30 civarında Cihadiye Mahallesi Serik Caddesi yan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçen Bahar K., çocuklardan birinin elini bırakması ve aynı yola tekrar koşması üzerine hemen arkasından koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen Selçuk K. idaresindeki motosiklet anne Bahar E. anne ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve çocuk yaralandı. İsmi öğrenilemeyen çocuk hastanede tedavi altına alınırken annenin ayakta tedavi dildiği öğrenildi. 

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#Ankara#Polis#Trafik

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