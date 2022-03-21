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Trafikte çekiçle dehşet saçmıştı! 34 yıla kadar hapsi istendi

#Ankara#Çankaya#Özgür Öztürk
Trafikte çekiçle dehşet saçmıştı 34 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk hakkında 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Olay, 5 Mart'ta meydana geldi. Özgür Öztürk, iddiaya göre otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Özgür Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Trafikte çekiçle dehşet saçmıştı 34 yıla kadar hapsi istendi
Otomobilin içinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Trafikte çekiçle dehşet saçmıştı 34 yıla kadar hapsi istendi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Özgür Öztürk hakkında 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Öztürk, olay günü çocuğunun hasta olduğunu, eve gitmek için acele ettiğini, trafik sıkışıklığını hafifletmek için kontrollü bir şekilde başka sürücüler gibi kırmızı ışıkta geçtiğini ve o sırada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü.

İddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Trafikte çekiçle dehşet saçmıştı 34 yıla kadar hapsi istendi

 

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#Ankara#Çankaya#Özgür Öztürk

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