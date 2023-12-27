Trafik polisinden en lüks devriye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda el konularak İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçları İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’la birlikte inceledi. Yerlikaya, Gül ve Aktaş tarafından Atatürk Havalimanı’nda incelenen lüks araçlar, daha sonra İstanbul sokaklarına çıkarak ilk görevlerine başlamış oldu.

Polisler dün lüks araçlarıyla İstanbul’da devriyeye başladı. Taksim Meydanı’ndaki Bentley ve Sultanahmet’teki Mercedes marka ekip otoları, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

HANGİ ÇETENİN NE ARACI VAR

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- Comanchero Silahlı Suç Örgütüne (Avustralya Grubu) yönelik örgüt lideri Hakan Ayık ile yönetici ve üyelerden oluşan toplam 42 şüpheli kişiye işlem yapıldı. Çeteden el konulan Skoda, 2021 model 2 BMW motosiklet, Harley Davidson motosiklet, 3 Volvo, 2 Mercedes-Benz, Land Rover, Audi, Porsche, Nissan, Volkswagen emniyet hizmetine verildi.

Comanchero çetesinin lideri Hakan Ayık

- Joseph Johannes Leijdekkers ve Efe Alp Üstün’ün elebaşılıklarını yaptığı (Hollanda Grubu) silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 62 şüpheliye işlem yapıldı. Bu gruba ait Volkswagen, Ferrari, Bentley ve Audi polis aracı oldu.

- Örgüt lideri Abolfazl Pilehvari (İran Grubu) yönetimindeki silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 7 kişiye işlem yapıldı. Gruba ait 5 Mercedes- Benz ve Peugeot araç emniyete verildi.

- Bu operasyonlar dışında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a yönelik operasyonda el konulan Land Rover lüks cipin de mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edildiği ortaya çıktı. Operasyonda el konulan Land Rover cip de İstanbul sokaklarına devriyeye çıktı.

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Dilan-Engin Polat çifti.

SUÇLULARIN DEĞİL MİLLETİN HİZMETİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun” dedi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında araçları incelediği görüntüye de yer verdi.

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Bakan Yerlikaya, polis otosuna dönüştürülen çete araçlarını inceledi.

2 HÜRRİYET YAZARINDAN 2 FARKLI BAKIŞ

SAVAŞ ÖZBEY: KAMUYA YÜK OLUR

Yahu görgüsüzlükten aldığımızı yine görgüsüzlüğe mi yatıracağız? Kalbim sıkışıyor fakir halkın lüks devlet harcamaları söz konusu olunca. Onları satıp gelen parayla dağ başındaki öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi okullara taşıyacak araçlar alsak ya! Niçin böyle masrafları karşılaması külfetli işlere giriyoruz? Uyanın burası Türkiye! Keşke olsaydı ama Miami’de yaşamıyoruz. Polisimiz, askerimiz zaten fedakâr; kimin böyle bir lüks isteği, talebi var? Hiçbir güvenlik görevlimizin kamuya böyle bir masrafın yüklenmesine razı olmayacağına inanıyorum.

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ORKUN ÜN: YAKIŞIR POLİSİMİZE

Başıma bir şey gelmeyecekse haberi gördüğümden beri ‘kıs kıs’ gülüyorum. Yok öyle halk üzerinden haksız yolla milyonlar kazanıp milyon dolarlık otomobillere binmek... Güzel ders olmuş bu araç sahiplerine. Ayrıca yakışır polisimize. Siyaha boyanıp makam aracı olmaması bunun polisler tarafından, yani vatandaş adına kullanılacak olması daha iyi değil mi? Yalnız çok yakar benden söylemesi... Bentley, Porsche, Ferrari marka araçların tek derdi yakıt. Ama belli ki yolda kaçmaya çalışan suçlular çok uzun mesafe alamayacak artık...