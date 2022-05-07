Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, 29 gün sonra şehit oldu

#Adana#Trafik Kazası#Şehit
Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, 29 gün sonra şehit oldu

Adana'da, 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 29 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Haberin Devamı

Kaza, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Kozan ilçesi Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Çakır yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve gidilen minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Çakır ise tutuklandı.

İlgili Haber

Adanada kahreden kaza Jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehitAdana'da kahreden kaza! Jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehitHaberi görüntüle

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar da 29 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Trafik Kazası#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya